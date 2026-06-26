La Municipalidad recuperó un lote fiscal en Don Bosco

El inmueble, adjudicado originalmente en 2011, se encontraba en estado de abandono y con una estructura constructiva sin terminar, contraviniendo los fines sociales y habitacionales previstos por la normativa vigente.

En el marco de las tareas de control y reordenamiento de tierras públicas, la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial procedió este viernes a la recuperación de un lote fiscal en el barrio Don Bosco. La medida se ejecutó luego de constatarse que el mismo incumplía con las disposiciones vigentes, ya que se encontraba abandonado y contaba con una construcción sin finalizar, luego de su adjudicación en el año 2011.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, señaló: “nuestro compromiso es con el ordenamiento del territorio comodorense y no permitiremos que bienes que pertenecen a la comunidad permanezcan ociosos o sean objeto de usos contrarios a la normativa vigente”.

Continuando en esa línea, el funcionario remarcó: “la tierra pública debe tener un destino social concreto, pero también deben cumplirse con los plazos previstos en cada adjudicación”.

Esta intervención forma parte de una serie de operativos continuos que la Secretaría desarrolla en distintos puntos de la ciudad. A través de estas acciones, el Municipio busca reafirmar su autoridad sobre el patrimonio público, garantizando que los recursos estatales se administren con total transparencia y responsabilidad en beneficio de los vecinos que realmente necesitan una solución habitacional.