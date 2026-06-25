Detuvieron a un hombre con un amplio prontuario

Fue en un allanamiento en el barrio San Martín. El aprehendido registra múltiples antecedentes judiciales y secuestraron un arma de fuego.

En el marco de una investigación vinculada a una orden de detención vigente por una causa de robo en grado de tentativa, personal policial de la División Búsqueda de Personas y Capturas, de Comodoro Rivadavia, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda del barrio San Martín, logrando la detención de un hombre de 32 años, conocido como “Chunay”.

Durante el procedimiento, además, se procedió al secuestro de una carabina calibre .22 con municiones y cargador colocado, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El detenido registra múltiples antecedentes y causas judiciales, entre ellas hechos por amenazas, daños, lesiones, abuso de armas, tenencia ilegal de armas, usurpación y tentativa de robo, conforme surge de los registros policiales e imágenes ilustrativas que acompañan la presente comunicación.

El procedimiento culminó con el traslado y alojamiento del imputado en la Comisaría Tercera, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial hasta la correspondiente audiencia de control de detención.