Avanzan los diagnósticos de vulnerabilidad estructural y geológica en la zona afectada por el Cerro Hermitte, bajo estrictos protocolos legales y con informes a cargo de especialistas.

Finalizaron los peritajes en El Marquesado y los equipos técnicos ya trabajan en Los Tilos

Esta semana, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, concluyó con éxito, la fase de peritajes estructurales y relevamientos edilicios en el sector de El Marquesado, intervención fundamental del plan integral de abordaje de la emergencia urbanística y geológica del Cerro Hermitte.

Por tal motivo, en el marco de la continuidad de los trabajos, los equipos técnicos interdisciplinarios se encuentran en la zona de "Los Tilos", donde ya se ejecutan las evaluaciones de vulnerabilidad en las parcelas identificadas para el diagnóstico.

Es importante mencionar, que las tareas se realizan bajo estrictos protocolos de control de legalidad y trazabilidad administrativa. Cada informe pericial, a cargo del Ingeniero Alejandro Sardón, constituye la base documental necesaria para las posteriores actuaciones y notificaciones personalizadas a los damnificados, garantizando certezas y seguridad jurídica en cada paso del proceso.

Actualmente, el área técnica se encuentra procesando la tabulación de datos para la actualización del cronograma operativo de intervenciones. Una vez validado, el mismo será comunicado de manera exclusiva a través de los canales de información oficiales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

"El avance de estos peritajes es constante. Nuestra prioridad es el rigor técnico para garantizar la seguridad de cada familia damnificada", señaló el titular de la cartera, Bruno Hernández, al tiempo que solicitó a los vecinos de los barrios afectados por el Hermitte, aguardar la notificación oficial, conforme avance el cronograma en cada sector, a fin de evitar falsas comunicaciones.