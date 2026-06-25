Amplio despliegue para detener a "Chunay" en el San Martín

El detenido, de 32 años, era buscado por una causa de robo en grado de tentativa y posee numerosos antecedentes judiciales.

Personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), detuvo a un hombre de 32 años durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San Martín.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación vinculada a una orden de detención vigente por una causa de robo en grado de tentativa. Durante la diligencia, los efectivos lograron capturar al sospechoso, conocido por el alias de “Chunay”.

Además de concretar la detención, los uniformados secuestraron una carabina calibre .22 que se encontraba con cargador colocado y municiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido registra múltiples antecedentes y causas judiciales por delitos como amenazas, daños, lesiones, abuso de armas, tenencia ilegal de armas de fuego, usurpación y tentativa de robo.

Finalizado el operativo, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Seccional Tercera, donde permanecerá detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención ante la autoridad judicial competente.