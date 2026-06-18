Los equipos técnicos completaron inspecciones en cuatro manzanas de El Marquesado durante junio. La próxima etapa del relevamiento estructural comenzará la semana próxima en Los Tilos.

Los peritajes avanzan en El Marquesado y se trasladan a Los Tilos

La Secretaría de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa con el cronograma de peritajes estructurales en viviendas, una tarea orientada a obtener información técnica para la planificación urbana y la evaluación de las condiciones habitacionales.

Durante las últimas semanas, los equipos especializados desarrollaron inspecciones en el sector de El Marquesado. Los relevamientos se realizaron los días 5, 11, 16 y 18 de junio, alcanzando las manzanas 34, 33, 32 y 31.

De acuerdo con lo previsto, la próxima semana el operativo se extenderá al barrio Los Tilos. El trabajo comenzará en la manzana 30 y continuará posteriormente en las manzanas 29, 28 y 27.

Desde el área municipal indicaron que los vecinos no deben concurrir a las oficinas para solicitar las evaluaciones, ya que el personal técnico, debidamente identificado, establece contacto directo con cada familia para coordinar las visitas domiciliarias.

Además, remarcaron que cualquier consulta vinculada con el proceso debe canalizarse a través de los medios oficiales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.