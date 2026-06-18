A días de un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una historia fuera de las canchas volvió a poner el foco sobre Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, quien decidió mantenerse alejada de un proyecto que reúne a las mujeres de los campeones del mundo.

Rechazó una fortuna: cuánto le ofrecieron a la pareja de Mac Allister

La polémica gira en torno a "Muchachas", el documental que busca mostrar el lado más íntimo de las parejas y familias de los futbolistas de la Scaloneta. Aunque inicialmente había colaborado con material audiovisual para la producción, Ailén optó finalmente por no participar y solicitó que no se utilizaran las imágenes grabadas.

La decisión despertó especulaciones y comentarios en redes sociales, especialmente por la fuerte exposición mediática que la influencer enfrentó desde que oficializó su relación con el mediocampista argentino.

En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito reveló un dato que sorprendió al mundo del espectáculo y el fútbol: según afirmó, las plataformas encargadas de promocionar el documental ofrecían 10 mil dólares a las parejas de los jugadores para participar de las acciones de prensa vinculadas al lanzamiento.

"Ella no quiso participar de la prensa, a pesar de los 10 mil dólares que ofrecían las plataformas", publicó el conductor en sus redes sociales.

La cifra equivale a unos 10.000 dólares, una suma significativa que, según trascendió, Ailén Cova decidió rechazar para evitar una mayor exposición pública.

Si bien nunca explicó públicamente los motivos de su decisión, distintas versiones apuntan al deseo de preservar su intimidad y mantenerse al margen de las polémicas que la rodearon en los últimos años.

Mientras tanto, la atención de los argentinos sigue puesta en la Selección y en el camino mundialista de Alexis Mac Allister, aunque la historia de su pareja volvió a convertirse en uno de los temas más comentados fuera de la cancha.