El trabajador fue sorprendido por las cámaras de seguridad de La Anónima cuando ocultaba botellas de gin, productos de limpieza y bandejas de carne.

Un empleado de supermercado quiso llevarse mercadería por más de $240 mil en Rada Tilly

Un empleado de la sucursal de La Anónima de Rada Tilly fue detenido este miércoles por la tarde luego de ser sorprendido intentando retirar mercadería del establecimiento sin abonarla.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 en el supermercado ubicado sobre calle Luque al 1200. Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo tras un llamado del jefe de Seguridad de la sucursal a la Comisaría de Rada Tilly, alertando sobre una presunta maniobra delictiva detectada a través del sistema de videovigilancia interno.

De acuerdo con la denuncia, los operadores de las cámaras observaron a un trabajador de la empresa ocultando diversos productos entre sus prendas de vestir y en un carro de compras. Posteriormente, el empleado atravesó la línea de cajas sin efectuar el pago correspondiente, por lo que fue retenido por personal de seguridad hasta la llegada de la Policía.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que el sospechoso transportaba seis botellas de gin, seis envases de jabón líquido para ropa marca Skip y cuatro bandejas de carne vacuna. La mercadería fue valuada en $241.193,98.

Al ser consultado por los uniformados, el hombre no pudo presentar ningún comprobante de compra que acreditara la adquisición de los productos.

Ante esta situación, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

La investigación quedó a cargo de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Silvia Chaura. En tanto, desde la Oficina Judicial se dispuso que el detenido permaneciera alojado en la comisaría hasta la realización de la audiencia de control de detención, que se llevaría a cabo ante el juez penal de turno, Ariel Tedesco.