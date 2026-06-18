La salud de Jorge Messi genera preocupación en pleno Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina transita el Mundial 2026 y Lionel Messi vuelve a ser protagonista dentro de la cancha, la atención también se posa sobre una figura clave en su vida: su padre, Jorge Messi, quien atraviesa un delicado cuadro de salud que mantiene en vilo a su entorno más cercano.

La situación cobró relevancia tras las lágrimas del capitán argentino durante el debut mundialista ante Argelia. Luego del encuentro, el propio Messi reconoció que atravesaba días difíciles por cuestiones personales, alimentando las versiones que vinculan su emoción con el estado de salud de su padre.

Detrás de la historia del máximo ídolo del fútbol argentino aparece la figura de Jorge Messi, un hombre que durante años trabajó en una fábrica metalúrgica de Rosario y que tomó una de las decisiones más trascendentales para el futuro de su hijo: dejar Argentina y mudarse a España para que Lionel pudiera continuar el tratamiento médico que necesitaba durante su infancia.

Aquel cambio de vida permitió que el joven rosarino se incorporara a las divisiones inferiores del Barcelona, iniciando una carrera que lo convertiría en una de las mayores leyendas de la historia del deporte.

Con el paso de los años, Jorge asumió además el rol de representante y administrador de la carrera de Lionel. Alejado de los medios y con un perfil siempre reservado, participó en cada negociación importante del futbolista, desde sus renovaciones con el Barcelona hasta sus posteriores etapas en París Saint-Germain e Inter Miami.

Según trascendió en medios nacionales e internacionales, Jorge Messi afronta problemas de salud desde hace varios meses y su situación se habría agravado recientemente. Sin embargo, la familia mantiene absoluto hermetismo y hasta el momento no existen comunicados oficiales sobre su diagnóstico ni evolución.

Mientras tanto, Lionel intenta concentrarse en el desafío mundialista acompañado por el respaldo de sus compañeros y su familia. Detrás de cada logro del capitán argentino sigue estando la figura de aquel padre que apostó todo por un niño rosarino que soñaba con jugar al fútbol y terminó conquistando el mundo.