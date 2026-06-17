Ponen en marcha una obra clave para transformar el Camino Roque González

El Municipio inició los trabajos junto a la SCPL sobre una de las principales conexiones entre el sur y el norte de Comodoro. El proyecto incluye una nueva línea de media tensión y la instalación de luminarias a lo largo de toda la traza.

El intendente Othar Macharashvili supervisó este miércoles el inicio de las obras sobre el Camino Roque González, una vía estratégica que conecta las zonas sur y norte de Comodoro Rivadavia. Los trabajos son ejecutados de manera conjunta con la SCPL y financiados íntegramente con fondos municipales.

La intervención contempla dos frentes de obra: la instalación de una nueva línea de media tensión y la colocación de luminarias en todo el recorrido. Según explicó el jefe comunal, ambas tareas forman parte de un proyecto integral de ingeniería eléctrica destinado a fortalecer la infraestructura energética de la ciudad.

imagen

Macharashvili señaló que la nueva línea permitirá abastecer de energía al sector y avanzar con la iluminación de la traza vial. Además, remarcó que la iniciativa busca acompañar el crecimiento urbano de una zona que registra una expansión sostenida de lotes con servicios.

En ese marco, destacó que la iluminación y la futura señalización del camino contribuirán a mejorar las condiciones de circulación en un corredor cada vez más utilizado por los vecinos. También valoró el trabajo coordinado con la cooperativa y el acuerdo alcanzado para llevar adelante la ejecución.

imagen

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, indicó que el plazo previsto para la obra es de seis meses y aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido. Asimismo, sostuvo que la nueva línea de media tensión aportará mayor solidez al sistema eléctrico de la ciudad.

Finalmente, el secretario del Consejo de Administración de la SCPL, Gerardo Aguilera, destacó la importancia de la intervención para la seguridad vial y estimó que, si las condiciones climáticas acompañan, el corredor podría quedar completamente iluminado en un plazo de entre cuatro y cinco meses.