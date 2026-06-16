Detenido por robo en el Juan XXIII amenazó a una jubilada

Fue aprehendido tras una persecución en el barrio Pueyrredón. Está imputado por dos hechos de robo, amenazas con arma blanca y resistencia a la autoridad.

Un hombre de 33 años fue detenido este martes por la mañana en Comodoro Rivadavia, acusado de protagonizar una serie de delitos que incluyeron dos robos, amenazas con un arma blanca y agresiones contra efectivos policiales que intentaban identificarlo.

El procedimiento comenzó cerca de las 10:20, cuando personal de la Comisaría Seccional Quinta acudió a una vivienda ubicada sobre la calle Manuela Pedraza al 3100, en el barrio Juan XXIII. En el lugar, una mujer de 68 años denunció que un desconocido había ingresado a su propiedad e intentado forzar la puerta de acceso de la vivienda.

De acuerdo con el relato de la damnificada, logró impedir el ingreso del intruso haciendo fuerza desde el interior de la casa. Sin embargo, el hombre tomó un cuchillo oxidado que se encontraba en el patio y la amenazó de muerte antes de darse a la fuga.

Tras recibir la denuncia, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a un sospechoso en la intersección de avenida Kennedy y La Gaceta de Buenos Aires.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar y comenzó a desprenderse de distintos objetos que llevaba consigo. Finalmente fue interceptado, aunque opuso resistencia al procedimiento, lanzando golpes de puño, patadas e incluso escupiendo a los uniformados.

Mientras se desarrollaba la detención, un vecino alertó a la Policía que el mismo individuo había ingresado previamente a una vivienda ubicada sobre la calle Ramón Reina al 700, en el barrio Pueyrredón.

La posterior inspección permitió constatar que el sospechoso había violentado una reja para ingresar al inmueble y sustraer diversos elementos del interior.

Entre los objetos recuperados se encontraban una notebook con su cargador, un perfume, una campera, dos gorras, un shampoo, un cargador de teléfono celular y documentación perteneciente a la propietaria de la vivienda.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia y será investigado por los presuntos delitos de robo en dos hechos, amenazas con arma blanca, atentado y resistencia a la autoridad.