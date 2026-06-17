Trató de "montonera" a una alumna y reivindicó los Falcon

Un docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), sede Olavarría, presentó su renuncia luego de protagonizar un grave episodio durante una clase ante unos 200 estudiantes de la carrera de Medicina.

Según denunciaron alumnos presentes, Walter Ressia reaccionó de manera violenta durante una discusión académica vinculada a una guía de tratamiento para el asma y lanzó expresiones que generaron un fuerte repudio dentro y fuera de la comunidad universitaria.

De acuerdo con los testimonios, el docente calificó a una estudiante como “montonera” y llegó a afirmar que “habría que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”, una frase asociada al terrorismo de Estado y a los secuestros cometidos durante la última dictadura militar.

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades de la facultad convocaron al profesor para solicitar explicaciones. Poco después del encuentro con el decano Gustavo Otegui, Ressia presentó su renuncia.

Sin embargo, desde la institución remarcaron que la dimisión no cierra el debate ni elimina la gravedad de los hechos. A través de un comunicado y una resolución del Consejo Académico, la Facultad expresó un “enérgico repudio” a las declaraciones del docente y ratificó su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.

“La renuncia presentada no elimina la necesidad de un pronunciamiento institucional respecto de los hechos denunciados”, señalaron las autoridades, al tiempo que destacaron la responsabilidad de preservar la convivencia universitaria y la memoria histórica.

El episodio también generó el rechazo de docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organismos de derechos humanos de Olavarría, que reclamaron que el caso no quede cerrado únicamente con la salida del profesor.

Desde distintos sectores coincidieron en que las expresiones atribuidas a Ressia constituyen una reivindicación de prácticas vinculadas al terrorismo de Estado y resultan incompatibles con el ámbito universitario y la formación de futuros profesionales de la salud.