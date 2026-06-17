Dos hombres fueron detenidos en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendidos mientras intentaban escapar con mercadería robada de un depósito comercial.

Querían huir con un taxi lleno de mercadería robada y los atraparon

El insólito episodio ocurrió durante la noche del martes y tuvo como protagonistas a dos sospechosos que, para trasladar el botín, solicitaron un taxi.

El hecho se registró alrededor de las 22:30 en un depósito de la firma “El Tomate Encantado”, ubicado sobre calle 13 de Diciembre al 600. La intervención policial comenzó tras el llamado de un vecino que advirtió movimientos extraños en el sector.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda descubrieron que los sospechosos habían ingresado primero a un departamento deshabitado ubicado en la planta alta del inmueble y, desde allí, accedieron al depósito a través de una ventana.

Según la investigación, los hombres ya habían reunido parte de la mercadería sustraída cuando solicitaron un taxi para transportarla. Al arribar el vehículo, comenzaron a cargar bolsas de papas y cajas de jugo en el baúl y el habitáculo del rodado.

La maniobra llamó la atención del conductor, quien consideró sospechosa la situación y alertó a los efectivos que se encontraban en las inmediaciones.

Los policías lograron interceptar a los sospechosos cuando intentaban concretar la huida y los detuvieron en flagrancia. Durante el procedimiento se recuperaron 13 bolsas de papas y nueve cajas de jugos de distintas marcas, elementos que posteriormente fueron restituidos al propietario del comercio.

Los detenidos, de 32 y 33 años, quedaron imputados por el delito de hurto en grado de tentativa. Por disposición de la Justicia permanecerán alojados en una dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.

En la causa intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.