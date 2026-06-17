La interrupción del servicio comenzó este miércoles a las 8:00 y afecta a distintos sectores de la zona norte de Comodoro.

Corte de agua en nueve barrios por una avería en Arenal-Ciudadela

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 17, a partir de las 8:00, se interrumpió el suministro de agua potable en nueve barrios de Comodoro Rivadavia debido a una avería detectada durante la madrugada en el subacueducto Arenal-Ciudadela.

Los sectores afectados por el corte son Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado y Energía del Sur.

Desde la prestadora del servicio indicaron que, por el momento, no existe un horario estimado para la restitución del suministro, ya que los trabajos de reparación continúan en la zona afectada.

Asimismo, se informó que los vecinos de los barrios Kilómetro 8 y Próspero Palazzo podrían registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias mientras se desarrollan las tareas.

Ante esta situación, la SCPL solicitó a los usuarios hacer un uso racional del agua hasta que el servicio pueda normalizarse por completo.

La información fue difundida por el Departamento de Saneamiento y el Departamento Sistema Acueductos y Acuíferos de la cooperativa.