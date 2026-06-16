El propietario del vehículo advirtió la presencia del intruso en el patio de su vivienda y alertó a la Policía. El sospechoso fue detenido en el lugar.

Sorprenden a un hombre dentro de una camioneta en el barrio Juan XXIII

Un hombre de 37 años fue detenido este martes por la mañana luego de ser hallado dentro de una camioneta estacionada en una vivienda del barrio Juan XXIII.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre avenida Polonia. El dueño del inmueble observó a un sujeto en el interior de su Ford EcoSport y dio aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a la aprehensión del sospechoso, identificado como Ricardo Antonio B.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.