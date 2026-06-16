Robaron los ahorros de una fisicoculturista destinados a una competencia internacional

Andrea Mutura sufrió un robo en su vivienda mientras trabajaba. Los delincuentes destruyeron las cámaras de seguridad y se llevaron dinero que había reunido para competir en agosto. Ahora organiza una rifa solidaria para recuperar los fondos.

La fisicoculturista comodorense Andrea Mutura fue víctima de un robo en su vivienda mientras se encontraba trabajando. El hecho ocurrió el pasado domingo y generó un fuerte impacto en la deportista, ya que entre los elementos sustraídos se encontraba el dinero que había ahorrado para participar en una competencia internacional de fisicoculturismo prevista para el 1 y 2 de agosto.

Según relató Mutura, salió de su casa alrededor de las 13:10 y pocos minutos después un hombre ingresó al domicilio tras forzar la puerta de acceso. De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de una vecina, el delincuente permaneció en el interior de la vivienda durante aproximadamente 15 minutos.

“Entró a la una y cuarto y estuvo unos 15 minutos. Mi cámara la rompió y también se llevó las que tenía adentro para no dejar registros”, explicó la deportista.

Durante el robo, el autor sustrajo diversos objetos de valor y una suma de dinero en efectivo que Mutura había reunido con esfuerzo para afrontar los gastos de su participación en el certamen internacional.

“Lo material va y viene, aunque cuesta mucho conseguirlo. Pero también se llevó el dinero que tenía guardado para la competencia, algo que venía juntando con mucho esfuerzo”, lamentó.

La atleta también expresó su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que afectan al sector donde reside y señaló que una vecina había sido víctima de un episodio similar tiempo atrás.

Asimismo, indicó que las imágenes registradas por una cámara vecinal permitieron identificar al presunto autor del robo, quien tendría antecedentes. En ese sentido, destacó la labor del personal policial y de la División de Investigaciones, que continúa trabajando para localizar al sospechoso y avanzar con la causa.

Ante la pérdida de los fondos destinados a su actividad deportiva, Mutura decidió impulsar una rifa solidaria con el objetivo de reunir nuevamente el dinero necesario para concretar el viaje y representar a Comodoro Rivadavia en la competencia internacional.

“Quiero agradecer a todos los que me están ayudando y a quienes puedan colaborar. Estoy muy agradecida de corazón”, expresó la deportista.