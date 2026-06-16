Tras la controversia generada por un anuncio de apuestas que recreó la imagen y la voz de Diego Maradona mediante inteligencia artificial, el periodista Lalo Zanoni dio a conocer quiénes avalaron que la publicidad salga al aire.

Quién avaló el uso de la imagen de Maradona en una publicidad con IA

La polémica en torno a una publicidad de apuestas que utilizó la imagen y la voz de Diego Maradona generadas con inteligencia artificial sumó un nuevo capítulo.

Según informó el periodista especializado en tecnología Lalo Zanoni, la autorización para que la empresa WetWarrior realizara el anuncio fue otorgada por los cinco herederos del exfutbolista: Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Diego Fernando.

De acuerdo con la explicación difundida por Zanoni, la autorización no fue concedida por Matías Morla. Si bien el abogado contaba con facultades otorgadas por Maradona para la administración de la marca vinculada a su figura a través de la firma Sattvica SA, una resolución judicial dictada a fines de 2025 reconoció a los herederos el manejo de esos derechos.

En ese contexto, la decisión sobre el uso de la imagen del excapitán de la Selección Argentina quedó bajo la órbita de sus hijos. Actualmente, Morla se encuentra procesado y embargado en una causa por administración fraudulenta.