Habría matado a sus dos hijos y luego se suicidó

Se presume que se trató de un doble crimen seguido de suicidio. Las víctimas tenían 46, 10 y 4 años. Fue en Santa Fe.

La Policía y la Fiscalía investigan las muertes de un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, que fueron hallados sin vida cerca del mediodía de este lunes 15 de junio en una vivienda de la localidad de General Lagos, ubicada cerca de 30 kilómetros al sudeste del departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que pasado el mediodía de este lunes, una mujer de 44 años se comunicó por teléfono al 911 y contó que no podía dar con sus hijos Gianluca, de 10 y Giulia, 4 años, que se los había llevado su ex pareja (Horacio, que tenía restricción de acercamiento), que el hombre no atendía su celular y que la ubicación del teléfono del mayor de sus hijos marcaba que estaba en el domicilio de su ex, ubicado en España al 800 de General Lagos.

Ante esto, personal policial fue hasta el lugar y, junto al hermano del hombre, ingresaron por la parte posterior a la vivienda, ya que la puerta principal estaba cerrada. Desde el fondo vieron que en una habitación estaban el hombre y los dos niños, aparentemente sin vida.

Un rato más tarde llegó hasta la vivienda personal del Sies, que constató el fallecimiento de las tres víctimas por asfixia por monóxido de carbono. En base a las primeras pericias, se constató que la habitación tenía las ventanas selladas con cinta y que se habían usado 4 braseros, por lo que se presume que se trató de un hecho intencional.

Se ordenó el traslado de los cuerpos al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para ser sometidos a autopsia y que personal del gabinete criminalístico, junto con la colaboración de Bomberos, realizara distintas pericias para determinar cómo se produjeron las muertes.