Más de 1.100 expertos en IA reclaman poner límites a su desarrollo

Empleados de OpenAI, Anthropic, Google y Meta impulsaron un manifiesto que pide al Gobierno de Estados Unidos promover un acuerdo internacional para regular el avance de la inteligencia artificial automatizada y desarrollar herramientas de supervisión.

Más de 1.100 trabajadores de las principales empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial difundieron un manifiesto en el que solicitan al Gobierno de Estados Unidos respaldar un esfuerzo internacional para crear mecanismos técnicos y de gobernanza que permitan regular el ritmo de la evolución de los sistemas de IA de frontera. La iniciativa cuenta con el apoyo institucional de OpenAI y Anthropic.

El documento advierte que los laboratorios ya avanzan hacia la automatización de la investigación en inteligencia artificial, un escenario en el que nuevas IA podrían encargarse de entrenar y desarrollar otras IA. Según los firmantes, ese proceso podría acelerar el progreso tecnológico a una velocidad difícil de comprender y controlar, con consecuencias que hoy resultan imprevisibles.

Como respuesta, el manifiesto plantea que la comunidad internacional disponga de herramientas que permitan administrar deliberadamente el ritmo de ese desarrollo, con el objetivo de fortalecer la supervisión y preparar a la sociedad frente a los desafíos que plantea esta nueva etapa de la inteligencia artificial.

Entre los firmantes predominan empleados de Anthropic (550), OpenAI (369), Google (202) y Meta (73), además de representantes de otros laboratorios y casos aislados de compañías como NVIDIA y Hugging Face. Hasta el momento de la publicación del manifiesto no figuran empleados de SpaceXAI.