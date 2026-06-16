Con nuevas luminarias, se reacondicionó la calle Petrolero San Lorenzo

La secretaría de Control Urbano y Operativo municipal, a través de la subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, llevó adelante trabajos complementarios y de mantenimiento en el bulevar Julio Oscar Luz Clara, ubicado sobre la calle Petrolero San Lorenzo del barrio General Mosconi.

En el lugar, los equipos municipales trabajaron en la colocación de luminarias nuevas y en la pintura y restauración del espacio público para recuperar su utilidad tras los daños sufridos en el temporal de 2017. En relación a las tareas realizadas, el subsecretario Luis Correa explicó que “estamos tratando de iluminar, dado que era un lugar que usaban mucho los que salen a ejercitarse; además venían escuelas y muchas familias. Este espacio quedará iluminado para potenciar nuevamente su uso”.

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Asimismo, el funcionario detalló que las cuadrillas avanzaron en tareas de pintura de cordones y en la restauración de los bancos “para que la gente los pueda utilizar, dado que es un espacio muy lindo. Ahora quedará iluminado y seguro”, al tiempo que remarcó que los trabajos “forman parte de lo que es el plan de mantenimiento de plazas y bulevares que lleva a cabo el Municipio”.

Cabe resaltar que en el tramo comprendido entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo se colocaron adoquines, se ejecutaron badenes diseñados de acuerdo al escurrimiento natural del agua y se reconstruyeron veredas y vados en el sector del bulevar, con el objetivo de optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal y mejorar el drenaje pluvial en una arteria clave del barrio.

Finalmente, Correa sostuvo que el reacondicionamiento de dicho espacio público “era una deuda pendiente con Km. 3, dado que era un espacio que había quedado muy lindo y en 2017 resultó dañado por el temporal. Estamos tratando de acomodarlo y dejarlo en condiciones para todos los vecinos del barrio”.