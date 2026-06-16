Por unanimidad, rechazan en Rada Tilly cambios en la ley de Zona Fría

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de declaración que defiende el subsidio al gas residencial y comercial.

En una muestra de firmeza institucional y unidad regional, el Concejo Deliberante de Rada Tilly aprobó este lunes por unanimidad un proyecto de declaración que manifiesta su “más enérgico rechazo a la modificación de la Ley N° 27.637 de Zona Fría”, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, que conduce Javier Milei, mediante el Expediente N° 0003-PE-2026.

La iniciativa, presentada originalmente por el bloque de concejales de Arriba Chubut, fue tratada de manera urgente "sobre tablas", debido a la inminencia del debate en el Senado de la Nación y considerando que el mes pasado la Cámara de Diputados le dio su aval. La iniciativa del Concejo radatilense contó con el respaldo absoluto de la totalidad de las bancadas políticas de la villa balnearia.

El documento aprobado resalta que el acceso al gas natural en la Patagonia no constituye un consumo suntuario ni elástico, sino una necesidad vital de supervivencia debido a las rigurosas asimetrías climáticas que caracterizan a la región de manera sostenida.

Con esta declaración, Rada Tilly se acopla formalmente a lo dispuesto por la Legislatura Provincial en su Resolución N° 100/26-HL y se suma al bloque de ciudades patagónicas que han alzado la voz en defensa de los derechos adquiridos de sus habitantes.

"Frente a políticas centralistas que pretenden asimilar nuestra realidad a la del resto del país, logramos consolidar un mensaje unificado y contundente: la Zona Fría es un derecho irrenunciable de los patagónicos", señalaron los concejales Omar Casagrande y Mabel Morejón desde el bloque Arriba Chubut, autores de la iniciativa.

"El gas es un servicio público esencial para la vida humana y la economía de nuestras familias y comercios. Celebramos que el resto de los bloques políticos haya comprendido la gravedad de la situación y acompañado este reclamo sin fisuras partidarias", agregaron.

El principal punto de preocupación radica en la intención del Gobierno Nacional de sustituir el consolidado criterio de compensación territorial y climática por un esquema de focalización estrictamente socioeconómico.

Según advierte la declaración aprobada, este cambio normativo implicaría un severo ajuste que dejaría desamparados a la inmensa mayoría de los usuarios residenciales y afectaría de manera colateral el esquema de costos de las pequeñas y medianas empresas y comercios locales, motores del desarrollo urbano de Rada Tilly.

Con la aprobación de este proyecto en la IX Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante local no solo ratifica los principios del federalismo energético —atendiendo a que Chubut es una provincia históricamente productora de los hidrocarburos que abastecen al país—, sino que además insta a los legisladores nacionales de la provincia a bloquear de forma unánime cualquier intento de reforma regresiva en el Congreso de la Nación.

La norma será remitida en las próximas horas a la Presidencia de la Nación, a las autoridades de ambas cámaras legislativas nacionales, al Poder Ejecutivo Provincial y a los restantes municipios de la región para robustecer el frente defensivo patagónico.