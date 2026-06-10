Capacitaciones para fortalecer el comercio en Rada Tilly

Se trata de una propuesta destinada a comerciantes, emprendedores y adherentes al programa. La actividad se realizará este jueves.

Impulsado por el área de Desarrollo Económico Local (DEL), "Rada Tilly Impulsa" se realizará este jueves 11 de junio a las 13 horas, en el salón del primer piso del Centro Cultural Rada Tilly. La iniciativa tiene como objetivo acompañar, sostener y potenciar la actividad comercial local en un contexto económico desafiante, brindando herramientas concretas para fortalecer la competitividad de los comercios y promover su desarrollo.

La propuesta de capacitación busca acompañar a comerciantes y emprendedores en los procesos de adaptación que exige un escenario económico cambiante, donde resulta necesario incorporar nuevas estrategias, comprender las transformaciones en los hábitos de consumo y fortalecer la relación con los clientes.

A través de encuentros presenciales, contenidos audiovisuales, actividades prácticas, dinámicas aplicadas a cada emprendimiento, espacios de intercambio entre participantes y desafíos de implementación, se propone una experiencia de aprendizaje orientada a la construcción de modelos de negocio sostenibles y alineados con el desarrollo futuro de la ciudad.

Las capacitaciones tendrán una frecuencia semanal y estarán enfocadas en brindar herramientas para comprender el contexto actual, ampliar la visión estratégica de los negocios y desarrollar capacidades que permitan afrontar nuevos desafíos comerciales.

"El comercio de cercanía es un actor clave en la vida comunitaria, no solo por su aporte económico, sino también por su rol social y de integración urbana. Frente al impacto de la desaceleración económica y la caída del consumo, entendemos que es fundamental acompañar a los pequeños comerciantes que hoy enfrentan dificultades para sostener su actividad y adaptarse a nuevos escenarios", expresó el secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local, Jorge Mérida.

El programa Rada Tilly Impulsa forma parte de una política pública integral estructurada en tres ejes: alivio fiscal, capacitación y desarrollo comercial, y regularización administrativa. Su propósito es fortalecer el entramado económico local, promover la formalización de la actividad comercial y generar mejores condiciones para el crecimiento de pequeños y medianos comercios.

Quienes deseen adherirse al programa pueden hacerlo a través del Portal Ciudadano disponible en la página web municipal, donde deberán completar sus datos y responder una breve encuesta. Además, el programa contempla la bonificación de nuevas habilitaciones comerciales y sus renovaciones por el plazo de un año desde la sanción de la ordenanza, así como beneficios para quienes hayan cumplido regularmente con el pago de habilitaciones durante los últimos tres años.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse a través del Instagram del área de Desarrollo Económico Local o por WhatsApp al 2974 080609. Asimismo, los días viernes 12 y 19 de junio se brindará atención presencial en la Secretaría de Desarrollo Económico Local, ubicada en Av. Almirante Brown 270, para asistir a aquellos comerciantes que no hayan podido realizar el trámite de adhesión de manera online.