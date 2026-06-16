El Municipio potencia el turismo deportivo

Tras un convenio con el sector hotelero y gastronómico, se brindarán beneficios y promociones a deportistas y visitantes.

En el marco de la presentación de la agenda de grandes eventos deportivos en nuestra ciudad, Comodoro se fortalece como destino de referencia en el ámbito deportivo. A través de Comodoro Turismo, el Municipio firmó un convenio estratégico que impactará desde este mes en el mercado local, ofreciendo importantes beneficios en hotelería y gastronomía, impulsando así el turismo y la economía local.

El acto, desarrollado en instalaciones del Hotel Deportivo, contó con la presencia del intendente, Othar Macharashvili, referentes de Comodoro Deportes y Comodoro Turismo, así como de las Federaciones de Voley, Handball y Futsal, además de la Cámara Hotelera y Gastronómica (FEHGRA).

El acuerdo firmado tuvo como objetivo principal establecer un lazo de colaboración institucional para promover beneficios, tarifas promocionales y descuentos especiales en servicios de alojamiento, gastronomía y actividades turísticas de la mano de prestadores y emprendedores por el plazo de dos años.

El intendente puso en valor la presentación del calendario de eventos y la firma de este convenio expresando que “todo esto es esfuerzo de muchísima gente y de una ciudad que busca fortalecerse como eje en Patagonia para el turismo de eventos”.

“Que se haya podido lograr este acuerdo es muy importante, más allá de las cuestiones partidarias, porque el deporte es transversal y todas las áreas involucradas en esto estamos haciendo eventos cada vez más importantes que potencian a Comodoro y que haya tantos visitantes nos llena de orgullo, así como el hecho también de tener a la dirigencia deportiva de calidad, posicionada en los entes nacionales”, resaltó el jefe comunal.

TRABAJO EN EQUIPO

Al respecto, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agradeció el trabajo mancomunado entre las áreas del Municipio y detalló que "para el ámbito deportivo contar con el respaldo de la hotelería y la gastronomía es un salto de calidad enorme” para quienes concurrirán por los grandes eventos deportivos.

Por su parte, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, expresó que "gestionamos este acuerdo entendiendo que cada delegación que llega desde distintos puntos del país o el extranjero significa una oportunidad para dinamizar el turismo y nuestra economía”.

En este sentido, el vicepresidente de la Cámara Hotelera Gastronómica, Juan Manuel Fernández, explicó que “desde el sector privado asumimos este compromiso con mucha responsabilidad para que Comodoro pueda transformarse en sede de estos grandes eventos deportivos que nos posiciona para poder implementar en otros tipos de turismo como el de aventura, el científico con la presencia de ballena Sei; de salud, entre otros”.

LO QUE VIENE

De esta forma, Comodoro albergará delegaciones de todo el país, abocadas a distintas competencias: desde el 15 al 21 junio el Nacional de Futsal C20 arribará más de 500 personas; del 23 al 25 junio el Argentino de Voley-Sub 16 convocará a más de 700 personas y el Torneo Argentino de Handball-Selecciones de Adultos desde el 29 de junio al 4 de julio tendrá la participación de más de 350 personas. Todas ellas distribuidas entre el Hotel Deportivo y otros hoteles, potenciando, a su vez, la gastronomía de la ciudad.