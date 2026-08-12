Comodoro se posiciona como polo internacional del turismo sostenible

Se firmó un acuerdo para consolidar un puente estratégico entre Europa y la Patagonia para la transferencia de conocimientos y la generación de proyectos.

En un importante paso hacia la transformación territorial y la diversificación de la matriz productiva, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Turismo, rubricó este martes un convenio marco de cooperación conjunta entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la CGT Regional Comodoro Rivadavia, referentes del sector público y privado como la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia (CaCIPr), y la Fundación europea LABME (Laboratorio de Innovación Social Magallanes-El Cano) que participó mediante conexión virtual desde Sevilla, España.

Esta firma consolida una alianza estratégica en la región para el desarrollo de un modelo de gestión para el futuro de la ciudad. La finalidad es consolidar un vínculo permanente que permita transformar las relaciones institucionales entre Andalucía y la Patagonia a través de proyectos concretos, financiables y medibles, con impacto económico, social, ambiental, turístico y territorial.

UNA VENTANA DE OPORTUNIDADES

El rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas, expresó que “la incorporación de la Fundación LABME abre para nosotros una ventana de oportunidades clave para la proyección de la Patagonia. Necesitamos esta visión de futuro que se nos ofrece para conectarnos con el mundo, concretar acciones y poder medir su impacto”.

Por su parte, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, remarcó que “poder capitalizar esta transferencia de conocimiento, aplicada al desarrollo sostenible del turismo, es lo que nos entusiasma de este convenio, celebrando que se nos haya elegido como hubo de América Latina porque sabemos que tenemos infraestructura desarrollada, conexión aérea, gastronomía, hotelería, mano de obra calificada y, sobre todo, la historia pujante del origen de nuestra ciudad, marcada por el descubrimiento del petróleo, la inmigración y nuestros atractivos naturales como valor agregado a proteger y desarrollar. Estamos por el buen camino para trabajar enlazados con la experiencia que tienen desde Europa y llegar a ser el destino turístico que buscamos”.

“HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN”

En este sentido, José Luis Muñoz, director de LABME, explicó que “el lema principal de nuestra fundación es "hacer que las cosas sucedan" y tras el éxito de nuestro primer congreso en Sevilla, comenzamos a tejer grandes alianzas estratégicas —en un principio entre Andalucía y Portugal— que hoy consolidan un ecosistema de más de 3000 representantes de instituciones públicas y privadas de España, Portugal y Latinoamérica".

Asimismo, expresó que "de cara al futuro, el objetivo central es generar un verdadero impacto socioeconómico que se traduzca en creación de empleo y para nosotros uno de los sectores fundamentales para impulsar esa transformación es el sector turístico, en sintonía con la meta global proyectada hacia el 2027 como el año lema del turismo sostenible”, detalló y adelantó que el próximo 7 de octubre se celebrará en Sevilla el VI Congreso Iberoamericano de Innovación Social LABME con representantes de distintos sectores.

EJES DEL ACUERDO

El convenio establece un marco de trabajo orientado a la búsqueda de financiamiento, fondos e inversiones para la ejecución de proyectos prioritarios tales como el Turismo Sostenible , el fortalecimiento del perfil turístico y de servicios, la economía azul, que apunta al uso sostenible y la protección de los océanos; el desarrollo emprendedor y de empleabilidad, la vinculación entre la Universidad y el sector privado, la postulación conjunta a programas de financiamiento internacionales, europeos e iberoamericanos y el fortalecimiento de Comodoro Rivadavia, como un actor de referencia en la Patagonia en materia de innovación social y articulación global.