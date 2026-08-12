Obispo Wagner: "La gente está angustiada, tiene deudas y no alcanza"

El obispo de Comodoro Rivadavia aseguró que las dificultades económicas se volvieron una preocupación cotidiana para muchas familias que se acercan a la Catedral.

El obispo de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, Jorge Wagner, describió el impacto que las dificultades económicas tienen sobre numerosas familias de la ciudad y señaló que esa realidad se refleja cada vez con mayor frecuencia en la Catedral.

“Si yo estoy un rato en la Catedral, la gente se acerca. Están angustiados, preocupados, tienen deudas, no alcanza y eso es el pan de cada día”, expresó Wagner durante una entrevista con Radio del Mar.

El obispo sostuvo que desde el año pasado comenzaron a hacerse más visibles las consecuencias de los despidos y de las dificultades económicas. Esa situación, según explicó, también se manifiesta en el contacto cotidiano con las personas que concurren a la Iglesia.

“La gente ingresa a la Catedral constantemente. Hoy la preocupación es esa y antes no la veía”, afirmó Wagner, quien marcó así un cambio en las demandas que percibe entre quienes se acercan al templo.

Las consultas y planteos que recibe la Iglesia exceden las cuestiones estrictamente religiosas y están atravesados, según el obispo, por las dificultades que las familias enfrentan en su vida cotidiana.