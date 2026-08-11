El Gobierno cerró la puerta a un alivio para las familias endeudadas

El vocero Adrián Ravier descartó un plan para afrontar las deudas de las familias y sostuvo que la salida a la mora con bancos y aplicaciones llegará mediante una reducción de la inflación.

El Gobierno descartó implementar una asistencia económica para las familias endeudadas y planteó que la reducción de la inflación es el camino para contener la mora con bancos y aplicaciones.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier fue consultado por el aumento de las dificultades para afrontar deudas y aseguró que “la solución está en camino”. En ese sentido, sostuvo que la baja de la inflación permitirá reducir los niveles de mora.

“Bajando la inflación se resuelve el tema de las moras”, respondió ante una consulta del periodista Alejandro Gomel, quien pidió precisiones sobre la respuesta del Gobierno frente al endeudamiento.

Ravier también descartó la posibilidad de un “plan platita” destinado a poner dinero en los bolsillos de las familias como mecanismo para enfrentar la problemática de las deudas. La estrategia oficial, según explicó, estará centrada en la evolución de la inflación.

Durante la conferencia, el funcionario también respaldó al ministro Federico Sturzenegger ante las versiones sobre una eventual salida del Gabinete. Lo calificó como “uno de los más importantes del Gobierno” y una “figura clave”, además de señalar que cuenta con el respaldo del presidente y de todo el Gabinete.

En materia judicial, Ravier anunció una serie de modificaciones impulsadas por el Ministerio de Justicia en el Registro de la Propiedad Inmueble. Entre ellas se encuentran la reducción a la mitad de las tasas registrales generales, la eliminación de la “Planilla de Unidades” y de las contribuciones al Informe de Índice de Titularidad, el cobro unificado por inmueble y la exención de tasas para actos complementarios.

También informó que el Ministerio de Justicia envió al Congreso 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. “Para este Gobierno fortalecer a la Justicia es prioridad”, afirmó.

En otro tramo de la conferencia, el vocero comunicó la solidaridad del Gobierno argentino con Colombia por el terremoto ocurrido y señaló que el canciller Pablo Quirno mantiene contacto con autoridades de ese país para coordinar la ayuda humanitaria que resulte necesaria.

Por último, anunció una obra de infraestructura energética en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Energía llamó a licitación para AMBA 1, primera de 16 obras incluidas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. La adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2027, con una inversión total de 800 millones de dólares y el objetivo de reforzar el sistema eléctrico del AMBA. Ravier aseguró que el Tesoro no tendrá participación en el financiamiento.