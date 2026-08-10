Jóvenes y mayores de 40, entre los más afectados por el desempleo

La búsqueda de empleo presenta dificultades para trabajadores de distintas edades en Comodoro Rivadavia. Matías Silva, integrante del Centro de Empleados de Comercio (CEC), señaló que el escenario alcanza tanto a jóvenes que intentan acceder a su primer trabajo como a personas mayores de 40 años que perdieron sus puestos y todavía no lograron reinsertarse.

“Hay trabajadores jóvenes buscando su primer empleo, y mucha gente grande, con más de 40, con gran experiencia, que tampoco se puede insertar en el mundo laboral”, explicó Silva.

Según indicó el dirigente, algunos trabajadores llevan entre dos y tres años buscando una nueva oportunidad laboral.

La situación reúne dos dificultades diferentes dentro del mercado de trabajo. Por un lado, los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral encuentran obstáculos para acceder a un puesto. Por otro, trabajadores mayores de 40 años que cuentan con experiencia, atraviesan dificultades para regresar al mercado laboral después de haber perdido sus empleos.

Silva vinculó este escenario con la falta de generación de nuevos puestos de trabajo que atraviesa al sector comercial. En ese sentido, señaló que el movimiento de altas y bajas de comercios registrados en la ciudad no necesariamente representa una recuperación del empleo.

Según explicó, hubo más de 300 bajas comerciales y más de 400 altas de nuevos comercios, de acuerdo con lo analizado en reuniones mantenidas con el Ejecutivo municipal. Para el dirigente, parte de quienes pierden sus empleos pueden utilizar una indemnización para generar una fuente de ingresos propia, aunque eso no significa la creación de nuevos puestos laborales.

La dificultad para conseguir empleo también aparece entre los principales motivos de preocupación del gremio. Silva sostuvo que, de cara a los próximos meses, no observa una recuperación del empleo en el corto plazo.

Entre los factores que mencionó se encuentran la apertura de las importaciones y el crecimiento de las compras online, que, según consideró, afectan al comercio de cercanía y a los locales del centro.