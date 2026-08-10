Tiene relación con la caída del consumo y del poder adquisitivo.

Hay 2.000 empleos perdidos en el comercio local en solo un año y medio

El comercio de Comodoro Rivadavia atraviesa un período marcado por la caída del consumo y la pérdida de puestos laborales. Matías Silva, integrante del Centro de Empleados de Comercio (CEC), estimó que durante el último año y medio se perdieron entre 1.500 y 2.000 empleos en el sector.

“La situación económica, la pérdida del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo hace que la actividad no esté bien como siempre deseamos”, sostuvo el dirigente.

Silva también se refirió al movimiento de altas y bajas comerciales registrado en la ciudad. Según explicó, en reuniones mantenidas con el Ejecutivo municipal se analizó que hubo más de 300 bajas comerciales y más de 400 altas de nuevos comercios.

Para el representante gremial, el aumento en la cantidad de establecimientos no se traduce necesariamente en nuevos puestos laborales. Explicó que algunos trabajadores que pierden sus empleos utilizan parte de las indemnizaciones para generar una fuente de ingresos, aunque esas iniciativas no implican la creación de nuevos puestos de trabajo.

La caída de las ventas también repercutió en los supermercados, que redujeron sus dotaciones durante el último año y medio. Silva explicó que las ventas se miden por unidades comercializadas y afirmó que las mismas “bajaron muchísimo”.

Otro de los temas que recibe consultas en el CEC está relacionado con las indemnizaciones. Silva explicó que, ante las dificultades económicas de algunos empleadores para afrontar esos pagos, se analizan alternativas para acordar la forma de cancelación.

“Hoy rara vez se ve un trabajador que perciba su indemnización, lamentablemente, en un pago como corresponde, que es lo que establece la ley”, afirmó.

El dirigente también describió una disminución del dinero que circula en la ciudad. Según señaló, algunos comerciantes redujeron sus márgenes de ganancia y bajaron precios para intentar sostener las ventas, aunque esas medidas no generaron una mejora de la actividad.

De cara a los próximos meses, Silva sostuvo que desde el gremio mantienen las expectativas, aunque no observan una recuperación del empleo en el corto plazo. Entre los factores que mencionó aparecen la apertura de las importaciones y el crecimiento de las compras online, con impacto sobre el comercio de cercanía y los locales del centro.