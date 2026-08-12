Rada Tilly se mueve con teatro, feria, música y gastronomía

La ciudad tendrá una agenda de actividades durante el fin de semana largo, con propuestas para las infancias, una feria de emprendedores y artesanos, espectáculos musicales, teatro de títeres, una muestra visual y un patio gastronómico.

Rada Tilly tendrá durante el fin de semana largo una agenda que reunirá propuestas culturales, artísticas y gastronómicas en distintos espacios de la ciudad. Las actividades incluyen espectáculos para las infancias, una feria de emprendedores y artesanos, música en vivo, teatro de títeres y una muestra visual. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.

El sábado 15 de agosto, a las 18, el Centro Cultural Rada Tilly recibirá ¡Desde el infinito… hasta acá!, un espectáculo teatral interdisciplinario destinado a niñas y niños de entre 3 y 10 años. La obra combina arte, divulgación científica y conciencia ambiental mediante personajes, situaciones poéticas y recursos escénicos lúdicos que invitan a explorar el universo y reflexionar sobre el cuidado del planeta.

Ese mismo sábado comenzará el Patio Gastronómico por el Día de las Infancias, organizado por el área de Turismo en el Gimnasio de la Escuela N.º 718. El espacio funcionará de 19 a 23:30 y contará con juegos, paseo de artesanos, propuestas gastronómicas, música y actividades para compartir en familia. A las 20 se presentará Dr. Rockhouse y a las 21:30 actuará Alkimia.

El domingo 16, el Patio Gastronómico abrirá nuevamente, esta vez de 17 a 22. A las 17 se presentará Santino y los Musinavegantes y a las 20 será el turno del Dúo M&M.

También el domingo y durante el lunes 17, de 15 a 20, el Centro Cultural Rada Tilly será sede de una nueva Feria de Emprendedores y Artesanos. Los visitantes podrán recorrer los puestos y conocer producciones y creaciones locales.

El lunes 17, a las 17, el Jardín Provincial N.º 4402, ubicado en Onas y Bergantín Belgrano, recibirá la obra de títeres El blues de los dinosaurios tristes. La historia sigue a dos dinosaurios que se enamoran pese a sus diferencias y esperan la llegada de un huevo de pintitas azules. A través de sus desencuentros, la propuesta aborda la identidad, la aceptación y el reconocimiento de quienes somos.

La agenda se completa con la muestra visual Donde el paisaje escribe, de la artista Lila Gastaldi, que continúa en exposición en el Centro Cultural Rada Tilly. La artista, radicada en Comodoro Rivadavia desde 1974, cuenta con una trayectoria vinculada a las exposiciones y la formación artística. Su obra recupera paisajes y colores de la Patagonia y aborda el arte como expresión de la identidad regional.

La muestra puede visitarse de martes a viernes, de 10 a 13, y de martes a domingo, de 18 a 20, en el Centro Cultural Rada Tilly.