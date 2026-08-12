Avanzan los trabajos de apertura de calle en Km. 18

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura vial y el ordenamiento urbano, los equipos técnicos de la Dirección de Agrimensura y del Departamento de Levantamiento que depende de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, con el acompañamiento de la cartera de Control Urbano y Operativo, realizó mediciones de replanteo y amojonamiento en un sector del barrio Km. 18.

Dichas labores son fundamentales para delimitar correctamente la traza vial y garantizar que la apertura de la nueva calle se realice bajo los parámetros técnicos y legales correspondientes. El procedimiento además permite definir con exactitud los límites de la vía pública, asegurando un desarrollo urbano ordenado y la correcta delimitación de las parcelas linderas.

Asimismo, la apertura de la nueva traza vial representa un paso clave para mejorar la accesibilidad de los vecinos del sector, facilitando tanto el tránsito vehicular como el acceso de servicios esenciales. Estas acciones forman parte del plan de trabajo integral que lleva adelante la cartera a cargo de Bruno Hernández, en sintonía con la optimización del uso del suelo y adecuada respuesta a las demandas de conectividad en los barrios de la ciudad.

Desde la Secretaría, se destacó que una vez finalizada esta etapa técnica de medición y demarcación, se avanzará con las intervenciones de campo necesarias para dejar la traza en condiciones óptimas para el tránsito.

En este sentido, Hernández explicó que “la dirección de Agrimensura fue a hacer un amojonamiento sobre los terrenos lindantes para diferenciar la calle de los lotes y la vereda.

En la misma línea, el funcionario señaló que es una respuesta a un reclamo que venían haciendo los vecinos de kilómetro 18 hace bastante tiempo “porque es una de las principales que tiene kilómetro 18”, a la vez que aclaró que la apertura se encontraba frenada por la existencia de cercos y la presencia de una persona que había ido a vivir justo donde se había trazado la calle. Estamos contentos de poder materializar lo que estaba en los planos porque se trata –reiteró- del segundo acceso más importante que va a tener el barrio de kilómetro 18”.