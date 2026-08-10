Policías rescatan a conductores inmovilizados por la nieve

En la zona noroeste de Santa Cruz se desplegó el fin de semana una intensa tarea en rutas cubiertas de nieve y escarcha.

El sábado, los integrantes de la Unidad Caminera Tehuelches, con jurisdicción en la zona noroeste de Santa Cruz, tuvieron que auxiliar a varios vehículos que quedaron encajados en el trayecto de la Ruta Provincial Nº 39 que va desde Bajo Caracoles a Lago Fontana, entre ellos un furgón utilitario de la empresa OCA (foto) y una Peugeot Partner de la empresa Andreani.

Tras ser liberados de la gruesa capa de nieve, ambos conductores fueron acompañados por la patrulla policial hasta una zona más segura a fin de pudieran continuar por sus propios medios.

La comisión de la citada Unidad Caminera, integrada por el jefe de la dependencia, comisario Aselmo Agüero, y los suboficiales Miguel Maldonado y Eduardo Uriete, también recorrieron el domingo un extenso tramo de la Ruta 40 en dirección sur, hasta el río Olnie y luego hacia el norte hasta el empalme con la Ruta Provincial Nº 103.

En esas zonas prestaron colaboración a turistas y pobladores, recomendándoles tomar precauciones a la hora de reanudar viajes debido a la acumulación de nieve y el accionar del viento.