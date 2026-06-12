Con entrada libre y gratuita, se realizarán actividades artísticas este fin de semana en el Centro Cultural.

Música en vivo y feria de artesanos y emprendedores en Rada Tilly

Este viernes 12 de junio, a las 21 horas, se presentará el cantautor cordobés Lucas Heredia, una de las voces más destacadas de la escena nacional argentina contemporánea.

Con más de quince años de trayectoria como solista y más de veinticinco años de experiencia como músico y productor, Heredia construyó una obra que forma parte del nuevo cancionero rioplatense. Su propuesta artística dialoga con la tradición de la canción latinoamericana, la trova rosarina, el rock nacional y el folklore argentino, combinando profundidad poética, compromiso social y una mirada sensible sobre la realidad.

Además, el sábado 13 y domingo 14 de junio, de 15 a 20 horas, el Centro Cultural será sede de una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores.

La propuesta reunirá a productores, artesanos y emprendedores locales que exhibirán y ofrecerán una amplia variedad de creaciones, productos y propuestas para toda la familia.

Desde la Secretaría de Cultura se invita a la comunidad a acompañar estas actividades, que promueven el encuentro, la producción cultural y el fortalecimiento de los espacios de participación y desarrollo local. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita