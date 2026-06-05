Se trata de actividades libres y gratuitas. La propuesta reúne cine, música y encuentros con artistas.

Fin de semana de cine y música en el Centro Cultural de Rada Tilly

La programación comenzará este viernes 5 de junio a las 21 horas con la presentación del documental “Simón, hijo del pueblo”, dirigido por Rolando Goldman y Julián Troksberg.

La actividad incluirá una charla posterior con uno de sus realizadores, Rolando Goldman, y estará coordinada por María Alejandra Koroluk, responsable del espacio de cine debate de la Secretaría de Cultura. El documental reconstruye la vida de Simón Radowitzky, figura emblemática del anarquismo argentino, a partir de los acontecimientos que siguieron a la represión policial de la manifestación obrera del 1° de mayo de 1909.

A través de testimonios, investigación histórica y la participación de Osvaldo Bayer, la película recupera la historia, las convicciones y el legado de quien se convirtió en uno de los personajes más significativos de las luchas sociales en la Argentina.

La agenda continuará el sábado 6 de junio a las 21 horas con la presentación de Lara Fichera y Andrés Beeuwsaert, dos reconocidos músicos de la escena argentina contemporánea. El dúo propone un recorrido por canciones del mundo, repertorio latinoamericano, composiciones del rock y del jazz, abordadas desde una estética íntima y actual.

La propuesta combina arreglos originales, improvisación y una fuerte impronta poética, construyendo un espacio donde la canción se resignifica y adquiere nuevas sonoridades.

Lara Fichera, cantante, contrabajista y compositora formada en la ciudad de La Plata, desarrolló una destacada trayectoria vinculada a la música popular y la creación artística.

Por su parte, Andrés Beeuwsaert, pianista, compositor y arreglador, es una de las figuras más relevantes de la música popular argentina, integrante desde 1999 del prestigioso Aca Seca Trío y reconocido internacionalmente por su trabajo junto a destacados artistas de distintos países.

El cierre del fin de semana será el domingo 7 de junio a las 20 horas con la presentación de Rolando Goldman, considerado uno de los máximos referentes del charango en Argentina y América Latina.

Solista de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, Goldman ha desarrollado una extensa trayectoria artística y docente que lo llevó a presentarse en numerosos países de América, Europa, África y Medio Oriente.

En esta ocasión ofrecerá un concierto de charango solista con un repertorio integrado por obras de la música de raíz folklórica argentina y latinoamericana, en una propuesta que invita a recorrer los sonidos, paisajes y tradiciones de nuestro continente a través de uno de sus instrumentos más representativos.

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Rada Tilly con entrada libre y gratuita. Desde la Secretaría de Cultura se invita a la comunidad a participar de estas propuestas que promueven el encuentro, el acceso a la cultura y el disfrute compartido de expresiones artísticas de gran calidad.