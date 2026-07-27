El Taller de Arte Municipal celebró la apertura de nuevos espacios

Una jornada abierta a la comunidad reunió a vecinos y vecinas en torno al arte, la participación y el encuentro.

La reciente obra de ampliación del Taller de Arte permitió incorporar una nueva sala para infancias, acondicionar la sala de hornos e incorporar un nuevo horno de alta temperatura, mejorar la sala de tornos y sumar una sala de recepción y un aula destinada a conversatorios y actividades de pequeño formato.

"Esta ampliación permite que más personas puedan acceder a propuestas artísticas de calidad, diversificar propuestas y seguir fortaleciendo un espacio de encuentro, aprendizaje y creatividad que es parte de la identidad cultural de Rada Tilly", expresó la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta.

Como resultado de esta ampliación, el Taller fortaleció especialmente las propuestas de cerámica y alfarería, incorporó nuevas actividades de artes visuales para infancias y amplió su programación de talleres y espacios de encuentro.

Durante el primer semestre de 2026, desarrolló 66 propuestas entre talleres anuales, talleres cortos y actividades especiales, alcanzando 620 inscripciones y participaciones, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del espacio.

"El Taller de Arte es un espacio municipal que reúne propuestas de formación y encuentro en disciplinas como pintura, dibujo, experimentación, textil, cerámica, alfarería y vitrofusión. La ampliación nos permitió incorporar más vecinos y vecinas a las propuestas y, al mismo tiempo, diversificar la oferta. Hoy coordinamos 50 talleres anuales, además de propuestas cortas para distintas edades, y seguimos creciendo para responder al interés de la comunidad", señaló la coordinadora del espacio municipal, Josefina Goñi.

La celebración incluyó actividades participativas en todas las salas del Taller, con obras colectivas para las infancias, dibujo de naturaleza muerta, creación de piezas de cerámica y una exposición de fotografías históricas, en una jornada que acompañó la inauguración de esta nueva etapa para uno de los espacios culturales más activos de la ciudad.