El Concejo votó por mayoría un aumento para los municipales

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó este lunes el acuerdo paritario entre el Ejecutivo municipal y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), luego de una sesión extraordinaria marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La votación terminó empatada 6 a 6 y fue el vicepresidente primero del cuerpo, Marcos Panquilto, quien debió desempatar utilizando el voto de la presidencia, al encontrarse reemplazando al titular del Concejo, Maximiliano Sampaoli.

De esta manera, la ordenanza fue aprobada por 7 votos contra 6. Antes del desempate, Panquilto emitió su voto como concejal y luego hizo uso de la facultad que le otorga la Carta Orgánica para resolver la igualdad en la votación, una decisión que fue cuestionada por el concejal Martín Gómez durante el debate.

El acuerdo salarial contempla un incremento del 19% retroactivo a junio, distribuido en cuotas mensuales del 3% hasta noviembre. Debido a la retroactividad, el primer tramo representa un aumento del 6%. Además, establece el pago de dos bonos extraordinarios de $150.000, que se abonarán con los salarios de julio y septiembre.

El punto más discutido fue el carácter no remunerativo tanto de los aumentos como de los bonos. La oposición sostuvo que esa modalidad impide que los incrementos impacten en el salario básico, el aguinaldo, las horas extras y las jubilaciones municipales.

Desde el oficialismo, el concejal Ezequiel Cufré reconoció algunos de los planteos realizados por la oposición, aunque explicó que el bloque decidió acompañar el acuerdo para que los trabajadores reciban una mejora salarial inmediata: "Coincidimos en muchas cosas. Tenemos el reclamo de la Asociación Jerárquica sobre cómo fue llevada esta paritaria, pero entendemos que fueron parte de la mesa paritaria. Si al momento de la firma no fueron convocados debe haber sido un error. Invitamos a encauzar el vínculo", señaló.

Durante el debate también hubo acusaciones cruzadas entre los bloques. Cufré acusó a Despierta Comodoro de hacer "demagogia", recordándoles que su partido original, el PRO, apoyó la Ley Bases que perjudica a los sectores más vulnerables.