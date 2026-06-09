Rada Tilly recibió a una misión del Banco Mundial para analizar oportunidades de desarrollo turístico sostenible

La delegación fue recibida por el secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local, Jorge Mérida, junto a Fabián Domínguez, coordinador de la Secretaría de Obras Públicas, quienes acompañaron la visita y compartieron información sobre proyectos, infraestructura y oportunidades de desarrollo vinculadas al turismo sostenible en la ciudad.

La visita tuvo como objetivo relevar proyectos, infraestructura y potencialidades vinculadas al turismo de naturaleza, la conservación ambiental y el desarrollo económico local, aportando información para la elaboración de un plan de inversiones que fortalezca la actividad turística en distintos puntos de la provincia. Formaron parte de la delegación María Belén Barretto, especialista senior en Desarrollo Urbano; Victoria Frascarelli, especialista en Desarrollo Urbano; Alex Pio, consultor senior en Turismo.

La iniciativa forma parte de un trabajo que se desarrollará durante los próximos meses y que busca generar herramientas de planificación para potenciar al turismo como una actividad estratégica para el crecimiento de Chubut. El proceso incluirá un diagnóstico integral del sistema turístico provincial, contemplando aspectos como infraestructura, conectividad, servicios, oferta turística, demanda y cadenas de valor, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y definir prioridades de inversión.

Durante la jornada participaron el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna; la líder en Desarrollo Urbano, Resiliencia y Tierra del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Federica Rangheri; junto a especialistas en desarrollo urbano, ambiente, turismo, transporte, infraestructura y gestión social del organismo internacional.

Para Rada Tilly, la asistencia técnica representa una oportunidad estratégica para proyectar el crecimiento turístico a largo plazo, fortaleciendo la competitividad del destino y consolidando su posicionamiento como referente regional en turismo de naturaleza, conservación y actividades al aire libre.

El trabajo impulsado por el Banco Mundial contempla la creación de corredores turísticos integrados que articulen destinos consolidados, localidades intermedias y áreas emergentes bajo criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática e innovación.

En este contexto, uno de los ejes prioritarios es la Ruta Patagonia Azul, corredor turístico que integra a Rawson, Trelew, Camarones, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, promoviendo el desarrollo del turismo costero y marino y la puesta en valor de los recursos naturales del litoral atlántico.

La estrategia permitirá identificar proyectos clave para futuras inversiones en infraestructura turística, movilidad sostenible, conectividad digital, gestión ambiental y valorización del patrimonio natural y cultural. Asimismo, facilitará el acceso a fuentes de financiamiento nacional e internacional para iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático.