Cae narco expulsado del país y desbaratan una red de drogas

La Policía del Chubut detuvo a dos personas en Comodoro Rivadavia tras una investigación por narcomenudeo. Entre los arrestados figura un ciudadano dominicano que, según la pesquisa, había regresado al país pese a una prohibición vigente. Se secuestró un kilogramo de cocaína, cannabis, municiones y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Una investigación desarrollada por la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia culminó este jueves con la detención de dos personas señaladas por su vinculación con la comercialización de estupefacientes y el secuestro de droga, municiones y otros elementos asociados a la actividad narco.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, denominada “Operativo El Extraditado”, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia. Desde las 6:30, efectivos especializados ejecutaron tres allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Ceferino, Standard Norte y José Fuchs.

La pesquisa se extendió durante aproximadamente un mes y permitió detectar maniobras de venta de drogas al menudeo en una vivienda del barrio Ceferino. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores registraron un flujo permanente de personas que concurrían al lugar para adquirir cocaína.

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En ese contexto, la investigación permitió identificar a quien sería uno de los principales abastecedores de la organización. Se trata de un ciudadano dominicano con antecedentes vinculados al narcotráfico en la provincia.

Según se informó, el hombre había sido expulsado de Argentina en julio del año pasado por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, medida que contaba con autorización judicial y estaba relacionada con antecedentes penales por lesiones con arma de fuego y una condena por confabulación para el comercio de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso reingresó al país pese a la restricción vigente y fue localizado en un domicilio de Kilómetro 8. Durante los seguimientos, los efectivos advirtieron que realizaba distintas maniobras para evitar ser identificado, entre ellas cubrir gran parte de su rostro, desplazarse en motocicleta y movilizarse principalmente durante la noche.

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Los investigadores también establecieron que parte de la droga era almacenada en una vivienda del barrio José Fuchs, donde se concretó el secuestro más importante de material estupefaciente.

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró un kilogramo de clorhidrato de cocaína, veinte dosis de cannabis sativa, tres balanzas digitales de precisión, creatina utilizada para el estiramiento de la droga, cincuenta municiones calibre 9 milímetros y cargadores para arma de fuego.

Por disposición de la Justicia Federal fueron detenidos dos sospechosos, identificados con las iniciales Y.H. y M.J.C.J., quienes permanecen alojados en dependencias policiales mientras avanza la causa.