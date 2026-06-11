Ávila acusó al gremio de Santa Cruz de "romper de forma unilateral los consensos alcanzados"

El sindicato petrolero de Chubut se halla en etado de alerta y movilización tras una medida de fuerza sorpresiva de sus pares de Santa Cruz que paralizó la producción de PAE.

En un plenario masivo realizado en Comodoro Rivadavia, el cuerpo de delegados del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut repudió el accionar del gremio santacruceño, calificándolo como una violación a las actas paritarias, por lo cual se movilizó hacia los yacimientos en la noche del miércoles para reactivar los equipos y asegurar cada puesto laboral.

Fue una jornada de extrema tensión político-sindical que sacudió la Cuenca del Golfo San Jorge, coincidiendo con el 64° Aniversario del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut.

La paz social de la región se vio quebrantada cuando la comisión directiva local debió declarar de urgencia el “estado de alerta y movilización general” para impedir la paralización imprevista de la actividad en áreas operadas por Pan American Energy (PAE).

El conflicto se originó a las 15:30 horas, momento en que el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz, Rafael Güenchenen, impulsó de forma imprevista un paro de actividades en el yacimiento de la operadora. La medida afectó directamente la producción y causó un grave perjuicio para las empresas contratistas y para los trabajadores y trabajadoras bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 605/10.

ACUSACIONES DE VIOLACION DE ACTAS PARITARIAS

Desde la conducción chubutense que encabeza Jorge Avila salieron al cruce de la dirigencia santacruceña, denunciando que este accionar “rompe de forma unilateral los consensos alcanzados para la región”. El documento oficial emitido por el gremio fue contundente al manifestar que "este accionar del Sr. Rafael Güenchenen violenta las actas paritarias y las actas de reconversión productiva que han rubricado en tiempo y forma los Secretarios Generales Jorge Ávila, José Güenchenen y José Llugdar con Pan American Energy".

Ante la gravedad del escenario, el titular del gremio de Chubut resolvió activar los mecanismos de defensa de la institución a partir de las 16:00 horas, convocando a las bases de manera inmediata.

A las 17 horas se constituyó en la sede gremial de Callao y Constituyentes el Plenario de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados. En una asamblea masiva, los representantes orgánicos aprobaron por unanimidad la postura adoptada por la conducción de Ávila.

Asimismo, el plenario emitió un fuerte mensaje de rechazo hacia la intromisión de la provincia vecina, "repudiando el accionar del Sr. Rafael Güenchenen que, violando las actas paritarias y de reestructuración productiva, impulsa la confrontación sindical en la Cuenca del Golfo San Jorge".

DESPLIEGUE NOCTURNO EN TERRITORIO

La respuesta de los trabajadores petroleros de Chubut no se limitó a las declaraciones administrativas. En una demostración de fuerza y despliegue territorial, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados generaron la movilización inmediata hacia el yacimiento de Pan American Energy.

A lo largo de la noche y la madrugada, las columnas de delegados llegaron hasta los mismos equipos que habían sido paralizados con el firme propósito de "garantizar la continuidad de operaciones normales y habituales".

En contacto directo con las dotaciones de personal en los pozos, los referentes de la comisión ratificaron que la prioridad absoluta de la gestión sigue siendo "la defensa de cada uno de los puestos de trabajo, de los planes de inversiones y de la plena vigencia del CCT Nro. 605/10".