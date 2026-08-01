Comodoro y Coyhaique ratificaron su trabajo conjunto

El intendente Othar Macharashvili recibió al alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, quien arribó a esta ciudad para participar de la XXIII Feria Internacional del Libro. En ese marco, las autoridades ratificaron el compromiso de fortalecer y ampliar las acciones conjuntas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para ambas comunidades.

El encuentro tuvo lugar este sábado, en la sala de reuniones de la Municipalidad, y contó con la participación de la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, Daniela Briones; y funcionarios del gabinete del municipio chileno.

La reunión, permitió avanzar en la agenda de trabajo que ambas ciudades vienen desarrollando a partir del convenio de colaboración firmado oportunamente, que contempla el fortalecimiento de un corredor cultural, deportivo y de desarrollo económico, promoviendo el intercambio de experiencias, la integración regional y el crecimiento conjunto.

Al respecto, el intendente Macharashvili, destacó la importancia de consolidar estos vínculos de cooperación y sostuvo que “la integración entre ciudades hermanas se construye con hechos concretos y con una agenda común que beneficie a ambas”. En esa línea, remarcó que el intercambio de experiencias “nos permite seguir creciendo, aprender mutuamente y generar nuevas oportunidades para emprendedores, artistas e instituciones".

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“Hoy en día es un ejemplo para nosotros en Coyhaique para replicar”. Así se refirió a la Feria del Libro, Carlos Gatica Villegas, alcalde de Coyhaique, quien valoró el trabajo conjunto que vienen desarrollando ambos municipios y afirmó que el convenio “se transforma en acciones reales y concretas y en oportunidades para los vecinos tanto de Comodoro como de Coyhaique", al destacar que el vínculo entre las ciudades ya comienza a traducirse en proyectos de intercambio y cooperación.

Asimismo, resaltó el impacto de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, al asegurar que “es un tesoro que muchos envidiamos y que hoy en día es un ejemplo para nosotros en Coyhaique para replicar”. En ese sentido, explicó que, tras conocer la experiencia comodorense el año pasado, durante el mes de noviembre, su ciudad realizará su propia Feria del Libro.

Del mismo modo, señaló que ambas localidades trabajan para consolidar un corredor cultural que fortalezca la identidad compartida y permita rescatar la historia que une a las dos comunidades, al tiempo que adelantó que “estamos trabajando en un libro que una a Coyhaique y a Comodoro a través de la familia", una iniciativa que pondrá en valor los lazos históricos construidos por generaciones de familias que migraron entre ambas ciudades.

Finalmente, el jefe comunal chileno invitó al municipio de Comodoro Rivadavia y a emprendedores locales a participar de las principales actividades que organiza Coyhaique, como la Expo Aniversario, la Expo Patagonia, la Expo Campesina y la Feria del Libro, ya que estas acciones “generan nuevas oportunidades para el desarrollo productivo y comercial. Si al emprendedor le va bien, a nosotros también nos va a ir bien", concluyó.