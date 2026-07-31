Descuentos en comercios y hotelería para quienes visiten la Feria del Libro

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Secretaría de Cultura, Comodoro Turismo, la Cámara de Comercio y la Asociación Hotelera Gastronómica, busca incentivar la asistencia al encuentro cultural, promover el turismo y dinamizar la economía local. La Feria del Libro tendrá lugar hasta el 9 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La Feria Internacional del Libro 2026 se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural y en distintos espacios del casco céntrico de Comodoro Rivadavia, integrando también el paseo gastronómico denominado “Patio del Festín” sobre calle Inmigrantes Gallegos, con presencia de distintos carros de comida durante todos los días, sumándose a los beneficios exclusivos en comercios de la ciudad.

Desde la Municipalidad, se informó que los visitantes de la Feria del Libro podrán acceder a un voucher físico en la recepción del Centro Cultural, mediante el cual podrán escanear un código QR con los descuentos para disfrutar en establecimientos adheridos. Al escanearlo, accederán al catálogo completo de beneficios que se harán efectivos, únicamente presentando el voucher impreso al momento de consumir o contratar los servicios en los establecimientos participantes.

La alianza tiene como objetivo principal articular la oferta cultural con la actividad económica local, ofreciendo promociones e incentivos pensados tanto para las familias comodorenses, como para los turistas que visiten nuestra ciudad durante los 11 días que durará la Feria del Libro más grande de la Patagonia.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó esta articulación institucional, al afirmar: “esta alianza estratégica nos permite potenciar la oferta de Comodoro, unificando al sector público con el sector privado para que la visita a la Feria del Libro sea complementada con nuevas experiencias de paseo, apoyando al comercio local y acompañando a nuestros hoteleros y gastronómicos que hacen también un esfuerzo en este contexto de crisis”.

Entre los comercios adheridos se encuentran: Junior B, Hilario, Buenas Costumbres, Real Café Libros, Lucania Palazzo Hotel, Molly Malone, Big Mikes, Sushi Life, Lucania Palazzo Hotel, Austral Hotel, Comodoro Hotel, WAM Hotel Patagónico, Hotel Ventia, Hotel Gema, Hotel Su Estrella, Comodoro Apartamentos, Electricidad e Iluminación Comodoro, Perfumerías Salvadores y Tecnolab.