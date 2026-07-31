Solbus debuta con cambios de recorrido y nuevas líneas

Este sábado 1 de agosto, a partir de las 5:15, comenzará a operar Solbus, perteneciente a la empresa MR, la nueva prestataria del servicio de transporte público urbano de pasajeros en Comodoro Rivadavia, marcando el inicio de una nueva etapa para la movilidad en la ciudad. Esto contempla cambios de líneas y recorridos, con el objetivo de mejorar la conectividad, optimizar tiempos de viaje y facilitar la identificación de los servicios por parte de los usuarios.

El nuevo sistema, mantiene la numeración de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 5U, 9, 12 y 13, aunque algunas presentan adecuaciones en sus recorridos y frecuencias. Además, se incorporan las nuevas líneas circulares 6 A y 6 B, que conectarán el Centro con Stella Maris y Kilómetro 3 en ambos sentidos de circulación.

La principal novedad es la reorganización de varios ramales bajo una nueva denominación. En ese sentido, los actuales recorridos 4E y 4C pasarán a identificarse como Línea 14, uniendo la zona Centro con Bella Vista Sur, Fracción XIV, Fracción XV y Cerro Solo; el ramal 4P será la nueva Línea 15, que llegará hasta Los Tres Pinos y Cordón Forestal; mientras que los recorridos 4A y 4A1 pasarán a conformar la Línea 16, con destino al barrio Saavedra.

En la zona norte también habrá cambios importantes. El actual servicio Directo Ciudadela (Línea 8) pasará a denominarse Línea 17; el ramal 8X será la nueva Línea 18, conectando Standard, Restinga Alí y Fortín Chacabuco; el ramal 8Y se convertirá en la Línea 19, con servicio directo a Caleta Córdova; mientras que la nueva Línea 20 unificará los recorridos de los ramales 4S y 7H para vincular Stella Maris con el Hospital Alvear. Del mismo modo, el ramal 8A pasará a ser la Línea 21, uniendo Ciudadela con Kilómetro 8, y el ramal 8Z será identificado como Línea 22, con recorrido que va desde el Centro hacia Standart, Kilómetro 11 y Don Bosco.

Asimismo, otras líneas simplificarán su identificación. Los recorridos que actualmente circulan como 7 y 7B pasarán a operar bajo la denominación Línea 7, mientras que el servicio Palazzo-Standart quedará identificado como Línea 8.

MAPA INTERACTIVO

Con el objetivo de acompañar la puesta en marcha del nuevo sistema, el Municipio pone a disposición de los vecinos un mapa interactivo donde podrán consultar todas las líneas, los recorridos completos, las paradas y los sentidos de circulación actualizados.

El mismo se encuentra disponible en https://comodoro-mit.github.io/transporte o bien ingresando a través del botón “Mapa de Transporte” ubicado en la parte superior del sitio web https://www.comodoro.gov.ar. Cabe aclarar, que el mapa no contempla las modificaciones temporales de recorridos que puedan surgir por trabajos viales u otro tipo de eventualidad.