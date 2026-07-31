Intercambian mercadería secuestrada por alimentos para donar

El municipio comodorense dispuso que un cargamento de bebidas alcohólicas decomisado durante un procedimiento, fuera canjeado por alimentos no perecederos en un supermercado. Dicha resolución, permitió que productos retenidos por una infracción, se transformen en recursos alimenticios destinados a espacios comunitarios.

Este viernes por la mañana, la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a cargo de Miguel Gómez, llevó adelante el operativo de intercambio de mercadería y posterior entrega de alimentos no perecederos a distintos espacios comunitarios, que trabajan en distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

En este sentido, el funcionario explicó que a partir de una investigación policial en un comercio clandestino de Km. 8 y en conjunto con la Secretaría de Control Urbano y Operativo, se decomisó una importante cantidad de bebidas alcohólicas que eran vendidas de forma irregular.

“Con la debida intervención del juez de faltas, Leopoldo Puricelli, se inició una medida de allanamiento que otorgó un juez penal, en una vivienda familiar, donde se comprobó que funcionaba un comercio no habilitado. Todas las noches tenía actividad de venta de alcohol”, indicó.

Por dicho motivo, se secuestró la bebida, se efectuó la infracción y la multa correspondiente. Además, subrayó Gómez que “el juez dispuso la autorización para que, desde la Secretaría, procedamos cambiar dichas bebidas alcohólicas secuestradas, por mercadería no perecedera”.

En coordinación con la secretaría de Desarrollo Humano y Familia, se definieron los lugares de destino para entregar la mercadería. En la misma línea, Gómez describió: “hoy estamos cargando en este comercio que nos cambió la bebida alcohólica y vamos a salir a distribuir en los puntos que ya están acordados”. Subrayó: “es una medida oportuna, de dar una mano a esos espacios sociocomunitarios, que trabajan diariamente en lo relativo a asistencia social”.