Sesión extraordinaria para tratar el aumento salarial

El Ejecutivo Municipal de Comodoro Rivadavia convocó al Concejo Deliberante a una sesión extraordinaria para el lunes. Es con la finalidad de tratar el aumento salarial acordado con los representantes de los trabajadores municipales y garantizar su incorporación en el pago de haberes de julio.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia planteó, con el llamado a sesión extraordinaria, que el objetivo del intendente Othar Macharashvilli es garantizar que los trabajadores municipales perciban sus haberes del mes de julio con los incrementos acordados en la negociación paritaria.

Si bien el oficialismo contaba con los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa en la sesión ordinaria de este jueves, el Ejecutivo decidió convocar a sesión extraordinaria para tener mayor certeza y evitar dilaciones en un tema sensible. No subordinándolo al consenso de mayorías especiales.

"El Poder Ejecutivo decidió actuar con responsabilidad institucional y convocar a una sesión extraordinaria para el próximo lunes, con el objetivo de que el proyecto pueda ser tratado y aprobado, garantizando así que los empleados municipales perciban sus salarios con los incrementos", indica el comunicado.

Desde el municipio se considera que las diferencias políticas no pueden afectar los intereses de los trabajadores ni poner en riesgo el cumplimiento de un acuerdo paritario alcanzado legítimamente entre las partes. La prioridad del Ejecutivo sigue siendo que cada empleado municipal cobre en tiempo y forma el salario que le corresponde.

"El Ejecutivo Municipal confía en que, durante la sesión extraordinaria del próximo lunes, prevalecerá la responsabilidad institucional necesaria para aprobar la actualización salarial y evitar que los trabajadores municipales sean perjudicados por diferencias políticas", concluye el comunicado.