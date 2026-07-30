Reabrieron por completo la Ducós tras finalizar las obras por el hundimiento

Según informó la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Tránsito, ya se encuentra habilitado el tránsito en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini, que permanecía con restricciones mientras se desarrollaban las tareas de reparación.
Con la finalización de la obra, el sector recuperó su funcionamiento habitual y los vehículos pueden volver a circular con normalidad por ese importante corredor vial.
De todos modos, desde el Municipio solicitaron a los automovilistas conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente durante las primeras horas posteriores a la reapertura.