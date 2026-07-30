La circulación vehicular quedó totalmente restablecida sobre la avenida Ducós, luego de que concluyeran los trabajos de reparación realizados tras el hundimiento registrado en una de las manos de la calzada.

Reabrieron por completo la Ducós tras finalizar las obras por el hundimiento

Según informó la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Tránsito, ya se encuentra habilitado el tránsito en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini, que permanecía con restricciones mientras se desarrollaban las tareas de reparación.

Con la finalización de la obra, el sector recuperó su funcionamiento habitual y los vehículos pueden volver a circular con normalidad por ese importante corredor vial.

De todos modos, desde el Municipio solicitaron a los automovilistas conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, especialmente durante las primeras horas posteriores a la reapertura.