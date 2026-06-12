Vialidad Nacional dispuso el cierre total del tramo Guer Aike - Piedra Buena en la Ruta Nacional 3 debido a la visibilidad nula por viento y voladeros de nieve.

Restringen circulación en rutas por temporal de nieve

En paralelo, diversos trayectos de la Ruta Nacional 40 y rutas provinciales registran acumulación de nieve y formación de escarcha, por lo que maquinaria pesada y camiones saleros se encuentran desplegados en el terreno para garantizar la seguridad vial.

El organismo vial solicitó a los usuarios respetar de manera estricta las indicaciones del personal y consultar los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.

A continuación se detalla el estado de situación por corredor y tramo afectado:

Ruta Nacional 3 (Guer Aike - Comandante Luis Piedra Buena): Restricción total de circulación para todo tipo de vehículos por visibilidad nula y vientos fuertes.

Ruta Nacional 3 (Zona Monte León): Extrema precaución por nevadas y vientos muy fuertes.

Ruta Nacional 40 (Tapi Aike - Cancha Carrera): Calzada afectada por nieve. Máquinas trabajando y camiones distribuyendo sal.

Ruta Nacional 40 (Cuesta de Miguez - La Esperanza): Presencia de nieve. Equipos viales activos en tareas de despeje.

Ruta Nacional 40 (Gobernador Gregores - Casa Riera): Sectores con escarcha sobre la calzada. Camión salero trabajando en el lugar.

Ruta Nacional 40 (Turbio Viejo - Cancha Carrera): Acumulación de nieve. Motoniveladora y camioneta de apoyo realizando despeje.

Ruta Complementaria 20 (Julia Dufour - Paso Fronterizo Mina 1): Calzada con nieve y hielo. Camión con pala y apoyo logístico distribuyendo sal.