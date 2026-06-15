Gimnasia viajó a Santiago del Estero con toda la ilusión

Visita este miércoles a Quimsa por el quinto juego de las finales de la Liga Nacional de Básquet, la cual lo tiene en ventaja 3-1. El plantel fue despedido por un nutrido grupo de hinchas.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia emprendió este lunes su viaje hacia Santiago del Estero, para visitar el miércoles a Quimsa por el quinto punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet, que lidera el “Verde” 3-1.

El equipo tomó un vuelo que lo dejará en las próximas horas en Buenos Aires. Allí se quedará en un hotel porteño, mientras que el martes a la mañana, tomará otro avión que lo dejará en Santiago del Estero.

Como sucedió en el inicio de esta serie, el plantel, que conduce Pablo Favarel, fue despedido desde el Socios Fundadores por un nutrido grupo de simpatizantes, deseándoles lo mejor para el quinto juego que se disputará este miércoles a las 21 en el estadio Ciudad, con televisación de TyC Sports 2.

En ese contexto, los que viajaron fueron Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Kenneth Horton y el juvenil Jesús Centeno.

Además, la delegación la completan el director técnico Pablo Favarel, sus asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca, el kinesiólogo Tomás Ruarte, el utilero Marcelo Guitín y Néstor Chaves, quien es el manager del equipo.

Antes de abordar el colectivo, que luego lo depositaría en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, Mauro Cosolito, alero y uno de los capitanes del equipo dialogó con El Patagónico.

“Vamos con las mejores expectativas. Es una final, vamos 3-1 arriba sabiendo la responsabilidad esa. Y con ganas de cerrar y traernos una victoria que nos dé el campeonato. Estamos a una victoria, así que es muy importante y viajamos con las mejores expectativas”, sostuvo.

Más adelante, agregó que “sabíamos que esto podía llegar a ser largo, era muy difícil barrer una serie o cerrarla 4-0. En sí, estamos todos esperanzados e ilusionados, pero no es la realidad. Es una Liga tan pareja, pero vamos con el compromiso de querer ir buscar el resultado y con la entrega que nos caracteriza y con la que hicimos durante todo el año”.

Respecto a cuál sería la clave para dar el golpe definitivo y volverse a Comodoro con el título, Cosolito afirmó: “Tenemos que seguir jugando como lo venimos haciendo. El otro día nos bajaron un poco el goleo, creo que estuvimos los últimos minutos para ganarlo. Así que debemos seguir como estamos. La serie la estamos llevando mejor y esperemos jugarla como lo venimos haciendo que la verdad lo estamos haciendo muy bien”, sentenció.

Foto: Richy Vargas / El Patagónico