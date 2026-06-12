¿Qué dice la historia cuando una Final comienza 3-0?

Gimnasia quedó match point tras imponerse en los tres primeros partidos de la serie ante Quimsa. Los antecedentes muestran que nunca un equipo logró revertir una desventaja de ese tipo en una definición por el título.

La victoria de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 76 a 59 en el tercer juego de las Finales colocó al conjunto patagónico a un triunfo de la consagración. Pero, además, dejó una marca histórica en la serie: por undécima vez en la historia de la Liga Nacional una definición por el campeonato comenzó con un equipo ganando los tres primeros partidos.

Los antecedentes son contundentes. En las diez ocasiones anteriores en las que una Final al mejor de siete partidos llegó a un 3-0, el equipo que tomó esa ventaja terminó levantando el trofeo. Ningún conjunto logró revertir semejante desventaja en una serie por el título.

El primer antecedente de una barrida, incluyendo series al mejor de 5, se remonta a 1988, cuando Atenas de Córdoba derrotó a River Plate por 3-0 en la serie decisiva. Dos años más tarde, el conjunto cordobés repitió la historia frente a Sport Club de Cañada de Gómez.

Ya en la era de las series al mejor de siete partidos, Atenas volvió a protagonizar una barrida en la temporada 1997/98 al superar 4-0 a Boca Juniors. Luego llegaron los títulos de Libertad de Sunchales sobre Quimsa en 2007/08, Regatas Corrientes frente a Lanús en 2012/13 y San Lorenzo ante La Unión de Formosa en 2015/16, todos con un contundente 4-0.

Las Finales al mejor de 7 partidos que comenzaron 3-0 y fueron barrida

1997/98: Atenas 4-0 Boca Juniors ·

2007/08: Libertad 4-0 Quimsa ·

2012/13: Regatas Corrientes 4-0 Lanús ·

2015/16: San Lorenzo 4-0 La Unión de Formosa

Las Finales al mejor de 7 partidos que comenzaron 3-0 y no fueron barrida ·

1990-91 GEPU 4-2 Estudiantes (BB) ·

1991-92 Atenas 4-1 GEPU ·

1992-93 Atenas 2-4 GEPU ·

1993-94 Peñarol 4-1 Independiente (General Pico) ·

1996-97 Boca 4-1 Independiente (General Pico) ·

2001-02 Atenas 4-1 Estudiantes de Olavarría

Ahora la historia suma un nuevo capítulo con Gimnasia y Quimsa. El Mens sana domina la serie 3-0 y buscará convertirse en el décimo equipo en transformar esa ventaja en campeonato. Del otro lado, la Fusión intentará conseguir algo que nadie pudo lograr hasta el momento en una Final de Liga Nacional: revertir un 0-3 y cambiar la historia.

La próxima función será este sábado en Comodoro Rivadavia. Allí, Gimnasia tendrá su primera oportunidad para cerrar la serie, mientras que Quimsa buscará extender una definición que, hasta hoy, tiene antecedentes completamente favorables para quien tomó la ventaja inicial.