A lo largo de la historia de la competencia, 27 series por el título comenzaron con un equipo ganando los dos primeros partidos. En 24 oportunidades esa ventaja terminó convirtiéndose en campeonato, aunque también hubo remontadas que quedaron para el recuerdo.

¿Qué dice la historia de las Finales de la Liga cuando el visitante arranca 2-0?

Con el triunfo por 80 a 79 sobre Quimsa en el segundo juego de las Finales, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia no solo tomó una ventaja de 2-0 en la serie. También quedó respaldado por una tendencia histórica que favorece ampliamente a los equipos que comienzan una definición de esa manera.

Desde la creación de la Liga Nacional, cada vez que un equipo ganó los dos primeros partidos de una serie final (ya sea al mejor de cinco o al mejor de siete encuentros) terminó consagrándose campeón en 24 oportunidades. Solamente tres veces el conjunto que arrancó 2-0 no pudo sostener esa ventaja.

Las excepciones fueron protagonizadas por Boca Juniors en dos ocasiones y por Atenas de Córdoba en una. En la temporada 2002/03, el Griego revirtió un 0-2 frente al Xeneize y terminó imponiéndose 4-2. Un año después, Boca logró dar vuelta una serie ante Gimnasia y Esgrima de La Plata tras comenzar abajo 0-2 y se quedó con el título por el mismo resultado. Más cerca en el tiempo, en la temporada 2023/24, el conjunto azul y oro volvió a recuperarse de una desventaja inicial para derrotar a Instituto por 4-2.

La situación actual de Gimnasia tiene además un componente histórico adicional. El equipo patagónico se convirtió en apenas el sexto conjunto que logra ganar los dos primeros partidos de una Final sin contar con ventaja deportiva.

El primero en conseguirlo fue Atenas de Córdoba en 1990, cuando derrotó a Sport Club de Cañada de Gómez por 3-0. Luego lo hicieron Peñarol de Mar del Plata frente a Independiente de General Pico en la temporada 1993/94, Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Boca en la 2003/04, Peñarol nuevamente frente a Obras Sanitarias en la 2011/12 y San Lorenzo contra La Unión de Formosa en la 2015/16.

De esos cinco antecedentes previos, cuatro terminaron con el visitante celebrando el campeonato. La única excepción fue justamente Gimnasia de La Plata en la temporada 2003/04, que ganó los dos primeros encuentros en la Bombonerita, pero no pudo cerrar la serie y terminó cayendo frente a Boca por 4-2.

Ahora, más de veinte años después de aquel antecedente platense, otro Gimnasia vuelve a protagonizar una situación similar. El conjunto de Comodoro Rivadavia regresará a casa con dos victorias de ventaja y la posibilidad de seguir alimentando una estadística que históricamente resultó determinante.

Sin embargo, los antecedentes también recuerdan que ninguna serie se define antes de tiempo. Boca ya logró revertir un 0-2 en dos oportunidades y Atenas también escribió una remontada memorable. Por eso, aunque la historia favorece claramente al Mens sana, todavía quedan partidos por jugar y una serie que promete seguir entregando emociones.

Por ahora, los números son contundentes: cuando un equipo ganó los dos primeros partidos de una Final de Liga Nacional, terminó siendo campeón en 24 de las 27 ocasiones registradas.

Informe y Foto: Liga Nacional.