Oeste y Camioneros definen el campeón del Ascenso

Oeste Juniors y Camioneros Patagónicos se enfrentarán este sábado en el estadio municipal, desde las 15:00, por la final del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Arbitrará Diego Schooff, quien contará con Velarde y Navarrete como asistentes.

En la fase regular, Oeste terminó como líder de la Zona A con 27 puntos. En cuartos de final derrotó 2-0 a San Martín y en semifinales venció 1-0 a Nueva Generación.

Por su parte, Camioneros finalizó la fase clasificatoria invicto en la Zona B, con 38 unidades. En cuartos de final aplastó 8-0 a Ciudadela y en semifinales goleó 3-0 a Ferro.