Valentina Ramos Mercegué va por su tercer mundial

Luego de sus grandes actuaciones en el Sudamericano y en la Copa Sudamericana de Clubes, donde logró dos medallas de oro, la gimnasta intensifica los entrenamientos para el Mundial de gimnasia aeróbica que se hará en septiembre en España. Será la tercera participación de la comodorense en la cita internacional y competirá en Individual, Grupo y Aerostep.

Valentina Ramos Mercegué transita un año intenso debido a la gran cantidad de competencias y en estas vacaciones de invierno aprovechó para incrementar la preparación de cara a su tercer mundial.

La gimnasta viene de tener una gran actuación en el Campeonato Sudamericano y en la Copa Sudamericana de Clubes de gimnasia aeróbica que se hicieron, simultáneamente, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires.

En lo que es el Sudamericano, la comodorense se ubicó en la sexta colocación en Individual, en una competencia en la que participaron 30 gimnastas; y se colgó la medalla de oro en la categoría Grupo. Asimismo, en la Copa Sudamericana obtuvo la primera posición en Dupla.

“Obtuve buenos resultados en las tres categorías. Si bien en Individual no hice podio, pude quedar bien rankeada entre gimnastas muy buenas. Son torneos difíciles, pero no hice una mala pasada, la verdad que estoy conforme con lo que hice y con lo que di, salí sexta entre 30 deportistas”, comenzó Valentina.

Y añadió que “por otro lado, pasé con Grupo y Dupla, y en ambas pude quedar en la primera ubicación. Estoy feliz porque pude ganar dos medallas y las dos de primer puesto, la verdad que estoy satisfecha”.

Pero la gimnasta no se queda con lo logrado y ya está enfocada en su próximo objetivo: “Obviamente que siempre hay cosas por mejorar porque esto no se termina acá y ahora el enfoque está puesto en el Mundial”.

Es que, del 11 al 13 de septiembre, en el Navarra Arena de Pamplona se realizará el 19º Campeonato Mundial de gimnasia aeróbica, competencia que organiza la Real Federación Española de Gimnasia y la Federación Internacional de Gimnasia.

Valentina Ramos Mercegué partirá el 27 de agosto hacia España para concentrarse, ambientarse y aclimatarse. En el certamen internacional, la comodorense competirá en tres categorías: Individual, Grupo y Aerostep.

“Voy a participar en Individual, Grupo y Aerostep, que es nueva para mí y en estos días estoy aprendiendo para llegar bien. Competir en tres categorías no es fácil porque es un desgaste físico terrible, pero con entrenamiento se puede, este va a ser mi tercer mundial y estoy segura de cómo estoy física y mentalmente”, aseguró.

Es por eso que está viviendo “días agitados porque, al ser vacaciones, estoy entrenando el doble y estamos sacando provecho para entrenar al máximo. Estas son semanas duras, estamos dándole mucho a lo físico, pero es un sacrificio que vale la pena. En el Mundial hay que lograr buenas pasadas, me gustaría poder subir el puntaje y dejar bien arriba a Argentina”.

Al momento de agradecer, la deportista hizo hincapié primordialmente en Dios y “en el respaldo de mi familia, que gracias a Dios lo tengo y estoy muy agradecida”. También en su psicóloga deportiva, “que me ayuda en este proceso y me contiene”.

“Y obviamente agradezco a toda la gente que me apoya y me acompaña a la distancia, sin olvidarme de mis entrenadores Lorena y Jorge, quienes son mis guías en este deporte”, manifestó. Por último, valoró el acompañamiento de Comodoro Deportes y Hernán Martínez, “porque sin eso no podría estar entrenando en Buenos Aires”.