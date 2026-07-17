Sobresaliente actuación de gimnastas locales en dos importantes competencias

Representantes del Ente Comodoro Deportes y de la Federación Chubutense de Gimnasia participaron en el Sudamericano y en la Copa Sudamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica, en el CeNARD.

Del 7 al 12 de julio, se llevó a cabo conjuntamente el Campeonato Sudamericano y la Copa Sudamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires.

Allí, los atletas que representaron al Ente Comodoro Deportes y a la Federación Chubutense de Gimnasia tuvieron una sobresaliente actuación, ya que lograron importantes resultados tanto a nivel internacional como en el certamen de clubes.

En cuanto a los resultados del Sudamericano, representando a la selección argentina, Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas obtuvieron el tercer lugar en la categoría Grupo Junior. A su vez, Avril Morcillo Vargas y Maira Velásquez lograron la medalla de plata en Aerodance Senior.

Por su parte, en la Copa Sudamericana de Clubes, representando al Ente Comodoro Deportes, el Trío Desarrollo Nacional, integrado por Carrizo, Figueredo y Piloto, alcanzó la 6ª posición en la final. Mientras que el Trío Youth, conformado por Mortada, Bayón y Pardo, obtuvo el 5º puesto en la final.

Mía Morcillo Vargas logró clasificar a la final de la categoría Individual Femenino, obteniendo un destacado 8º lugar entre 57 atletas. Facundo Reinoso se quedó con el segundo puesto en Individual Masculino. Y el Grupo Youth, integrado por Mortada, Bayón, Giménez, Viarengo y Pardo, consiguió la medalla de bronce.

Cabe destacar que, en cada categoría, únicamente clasifican ocho coreografías a las finales, con un máximo de dos representantes por país, lo que resalta aún más el mérito de los atletas que lograron acceder a esas instancias decisivas.

“Como entrenadora, siento un inmenso orgullo por cada uno de ellos. Detrás de cada resultado hay años de esfuerzo, horas interminables de entrenamiento, sacrificios, compromiso y una enorme pasión por este deporte”, comentó Vanina Rapiman.

Y agregó: “más allá de las medallas y las posiciones obtenidas, el mayor logro es ver cómo nuestros deportistas crecen, representan con orgullo a Comodoro Rivadavia y a la Argentina, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad”.

“Finalmente, queremos agradecer profundamente a las familias por el acompañamiento incondicional durante todo este proceso y al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, por el apoyo y las gestiones realizadas para que nuestros atletas pudieran representar de la mejor manera a nuestra ciudad y a nuestro país”, cerró.